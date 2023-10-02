شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة محطات المترو من 64 لـ123 محطة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة النقل أن مصر فى 2014 كان لديها 2 خط مترو + مرحلة من الخط الثالث، بإجمالى طول 80 كم وبعدد محطات 64 محطة يعمل بها 106 قطارات وتنقل 2.5 مليون راكب يومياً.

ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم تنفيذ مشروعات ضخمة في هذا المجال بإجمالي تكلفة 1100 مليار جنيه ليصبح في 2023 ( 3 خطوط مترو – خط قطار كهربائي LRT - مونوريل شرق النيل ) بإجمالي طول 220 كم وبعدد محطات 123 محطة و 220 قطارا تنقل 5 ملايين راكب يومياً.

ووأوضحت الوزارة، أن المستهدف والمخطط في عام 2030 (5 خطوط مترو – قطار كهربائي – 2 خطوط مونوريل – شبكة قطار كهربائي سريع – مترو الإسكندرية – ترام الرمل ) بطول 2700 كم وبعدد 334 محطة و 672 قطارا و13.5 مليون راكب يوميا و12 مليون طن بضائع سنويا .