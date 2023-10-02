شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: السكة الحديد تمتلك 990 جرارا و3700 عربة ركاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن هيئة السكة الحديد كانت تمتلك في 2014 عدد 791 جرارا منها (391 جرارا متعطلا - 400 جرار صالح للعمل بكفاءة 60%) أما في عام 2023 أصبحت الهيئة تمتلك 990 جرارا منها (210 جرارات جديدة تم شراؤهم – 594 صالح بكفاءة 80% - 186 متعطل "لها عقود تجديدات").

وأوضح وزير النقل، أن الهيئة كانت تمتلك في 2014 من عربات الركاب ( 2800 عربة) منها (1000 عربة متعطلة - 1800 عربة صالحة بنسبة 65% ) والآن في 2023 أصبح لدى الهيئة 3700 عربة ركاب منها (900 عربة جديدة تم شراؤها - 2300 عربة تم تجديدها وتأهيلها وصالحة بكفاءة 80% - 500 عربة متعطلة "لها عقود تجديدات").

وأشار الى أنه تم تشغيل قطارات تالجو الإسبانية الفاخرة (6 قطارات ) بإجمالي (30 عربة درجة أولي – 48 عربة درجة ثانية – 6 عربات بوفية – 6 عربات قوي) على خطوط شبكة السكك الحديدية.

وفي عام 2014 كانت السكة الحديد تنقل 900 ألف راكب يومياً و4 ملايين طن بضائع سنوياً، وكانت تعاني من ضعف في مستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب، ولذلك تم وضع خطة شاملة للنهوض بهذا المرفق الحيوي الهام، وتم إنفاق 225 مليار جنيه على تطوير المرفق ليصبح هذا المرفق في 2023 ينقل 1,2 مليون راكب يوميا و5 ملايين طن بضائع سنوياً، كما ارتفعت مستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب إلى نسبة 85 % .

وأوضح الوزير، أن المستهدف في عام 2030 هو تحقيق طاقة نقل 2 مليون راكب يوميا و13 مليون طن بضائع سنوياً والوصول بمستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب إلى المعايير الدولية .