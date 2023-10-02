"الأوقاف" تعلن اعتماد 2750 محفظًا ومحفظًة للقرآن الكريم

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نتيجة اختبار (21) محفظًا ومحفظة متطوعين (المجموعة الثالثة والثلاثون) من التابعين لوزارة التضامن الاجتماعى، ليكون إجمالى من تم إجازتهم للتحفيظ حتى تاريخه ( 2750 ) محفظًا ومحفظة , وجارِ إرسال أسماء المحفظين والمحفظات الجدد إلى وزارة التضامن الاجتماعى لاستخراج الكارنيهات بالتنسيق بين الوزارتين، وذلك فى إطار التنسيق بين وزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعى وهم: