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"الأوقاف" تعلن اعتماد 2750 محفظًا ومحفظًة للقرآن الكريم

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القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نتيجة اختبار (21) محفظًا ومحفظة متطوعين (المجموعة الثالثة والثلاثون) من التابعين لوزارة التضامن الاجتماعى، ليكون إجمالى من تم إجازتهم للتحفيظ حتى تاريخه ( 2750 ) محفظًا ومحفظة , وجارِ إرسال أسماء المحفظين والمحفظات الجدد إلى وزارة التضامن الاجتماعى لاستخراج الكارنيهات بالتنسيق بين الوزارتين، وذلك فى إطار التنسيق بين وزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعى وهم:

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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