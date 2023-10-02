شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يوجه باستمرار شن حملات النظافة بمحيط المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، صباح اليوم، انتظام الدراسة في ثاني أيام العام الدراسي الجديد بمجمع المدارس بقرية بشتيل بمركز أوسيم، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

واطمأن النائب على الالتزام بتطبيق كافه الإجراءات الاحترازية وعوامل الأمن والسلامة ووجود مشرفين لتنظيم صعود ونزول الطلاب من المباني بالمدارس لمنع التدافع وتحقيف الانضباط.

وهنأ نائب المحافظ الطلاب ببدء العام الدراسي الجديد وحثهم على ضرورة الانتظام في الحضور وبذل أقصي جهد لتحقيق المزيد من النجاح.

ووجه النائب مدير عام الإدارة التعليمية بأوسيم بالمرور الميداني والمتابعة المستمرة على كافة المدارس للتأكد من سير العملية التعليمية بشكل منظم وتذليل العقبات أولا بأول.

ووجه رئيس مركز أوسيم ونواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني واستمرار شن حملات النظافة المكبرة بمحيط المدارس لرفع المخلفات أولا بأول لضمان توافر عناصر الجودة التي تطلبها العملية التعليمية.

رافق نائب المحافظ فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم محمد يحي الحبشي مدير عام الإدارة التعليمية بأوسيم، وصبحي ظريف وكيل أدارة أوسيم التعليمية ومسئول منطقة الأبنية التعليمية بأوسيم.