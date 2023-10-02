مدارس تطبيقية وبدلات للمعلمين.. هكذا طورت الدولة العملية التعليمية (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - حرصت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على دعم المعلمين وتحسين الأحوال المادية والمعيشية لهم، ورفع كفاءتهم وتدريبهم على أحدث الأساليب التعليمية بما يمكنهم من أداء أدوارهم على نحو أفضل.





هكذا طورت الدولة العملية التعليمية



تطوير العملية التعليمية

وفيما يلى عدد من الأرقام توضح الجهد المبذول لدعم المعلم بشكل خاص، وكذلك العملية التعليمية بشكل عام، من أجل توفير كل السبل للمعلم حتى يقوم برسالته.

315 ألف معلم تم تدريبهم فى إطار برنامج "المعلمون أولاً" حتى ديسمبر 2022.

80 ألف معلم تم استهداف تدريبهم بالتعليم العام والفنى بالتعاون مع عدد من المؤسسات العالمية على أحدث طرق التعليم.

48 مدرسة.. عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية خلال العام الدراسى 2022/2023.

1.8 مليار جنيه.. التكلفة السنوية لبدلات المعلمين يستفيد منها 1.4 مليون معلم.

51 مدرسة.. عدد المدارس المصرية اليابانية التى تم إنشاؤها وتشغيلها.

325 مدرسة.. عدد المدارس المطبق بها نظام الجدارات عام 2021/2022 .

13.5 مليون طالب إجمالى عدد الطلاب المسجلين على منصة التعليم والفصول الافتراضية بإجمالى 1.3 مليون معلم إلى جانب مليون ولى أمر.