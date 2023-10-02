شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استمرار الغطاء السحابى والقاهرة الكبرى تسجل الآن 27 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الغطاء السحابي على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، مشيرة إلى أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية بنسبة حدوث (20:30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد، قت تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27.