شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الدولة تقدم دعما لا نهائيا فى العلاج على نفقة الدولة وقوائم الانتظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، إن الدولة تقدم دعما لا نهائيا في العلاج على نفقة الدولة وقوائم الانتظار.

أضاف وزير الصحة أن الحكومة نجحت في مواجهة العديد من التحديات التي تخص القطاع الصحي لتحسين الحياة الصحية للمواطن المصري.

وقال عبد الغفار، خلال جلسة "العدالة الاجتماعية والصحة" ضمن فعاليات اليوم الثالث من "مؤتمر حكاية وطن .. بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك محاولات جادة من قبل العاملين في وزارة الصحة لتقديم الخدمات للمواطن المصري في ظل التكاليف العالية للعلاج.

تابع وزير الصحة، أن الحكومة واجهت العديد من التحديات لتوفير العلاج والمشاريع العلاجية وإنشاء المستشفيات وتجديدها لتواكب التطور الحالي لتقديم العون للمواطنيين.