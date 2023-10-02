شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تكلفة تشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل 51.2 مليار جنيه حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن تكلفة تشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل حتى الآن 51.2 مليار جنيه، مشيرة إلى أنها قدمت 28 مليون خدمة طبية للمواطنين فى المحافظات التى تم تطبيق المنظومة بها حتى الآن .

وأضافت وزارة الصحة والسكان: "نحتاج 571 مليار جنيه حتى عام 2030 للانتهاء من تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى جميع محافظات الجمهورية، مؤكدة أنه خلال السنوات المقبلة سيتم إطلاق المرحلة الثانية لتشمل محافظات تتميز بكثافة سكانية كبيرة .

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، قال إن مصر شهدت منظومة التأمين الصحى منذ خمسينيات القرن الماضى، لكنه كان مقتصرا على قطاع الموظفين، مشيرًا إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل هى مظلة تأمينية لعلاج كل المواطنين أيا كان عمله ودخله.

وأضاف وزير الصحة، خلال جلسة العدالة الاجتماعية والصحة، ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير لمؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، أن الزيادة السكانية، تلتهم كافة مصادر التنمية، معقبا بالقول: "عدد المستشفيات سنة 1950 مش هتقدر تتعامل دلوقتى مع 100 مليون مواطن.. هناك ضعف فى توزيع الخدمات يعنى مثلا الصعيد عكس العواصم الكبرى في توافر الخدمات.