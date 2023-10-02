شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: صندوق تحيا مصر يقدم دورا كبيرا جدا وأُشرِف على أمواله شخصيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية حريصة على أن يكون بها صناديق يمكن من خلالها تجميع أموال لتستثمر وتستخدم عوائدها في خدمات كثيرة.

أضاف الرئيس السيسي، اليوم الثالث لمؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضاحكا: "هي أفكار ولو أنا اديت الفلوس كلها للدكتور معيط ولا قد كده 10 مرات.. اللي هدهوله خلاص.. ولو كان بيدي كان أعطى وزير الصحة ، الفكرة كلها وبقولها للناس في مصر، أنا عمري ما اتكلمت عن الصندوق ده، وقلت للناس إذا كنتوا عايزين تقدموا حاجة لبلدكم صندوق تحيا مصر يقوم بدور كبير جدا، ويقوم بدور في أي حاجة نتزنق فيها نقول خدوا من الصندوق مليار أو 2، وبالمناسبة الفلوس الموجودة في الصناديق دي تحت إشراف مباشر ليا أنا".