الصحة تحدد عدد ساعات النوم للأطفال أثناء أيام الدراسة

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إنه من الضرورى تعديل روتين النوم قبل بداية الدراسة لكونة من أهم الإرشادات للحصول على عام دراسي مثمر.​

وتابعت: "من الأفضل البدء في تكييف ساعات النوم قبل بدء العام الدراسي مع جدول وقت المدرسة بوقت كافٍ، لمنع الآثار السلبية على صحة الطالب وسلوكه وأدائه المدرسي، وذلك بتعديل أوقات النوم للطالب، مع اتباع الروتين كل ليلة لينام ويستيقظ مبكرًا، مع الحرص على استيفاء الطفل لعدد الساعات الكافية لنومه طبقًا لعمره". ​

وأضافت وزارة الصحة والسكان: "يجب أن يحصل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 - 12 سنة من 9 إلى 12 ساعة من النوم في اليوم، والمراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 13 - 18 سنة من 8 إلى 10 ساعات من النوم في اليوم".​