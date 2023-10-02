شكرا لقرائتكم خبر عن أصرينا على مشروع إنتاج البلازما.. تصريحات الرئيس السيسى بـ"حكاية وطن" (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رسائل مهمة بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة العدالة الاجتماعية والصحة، ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير لمؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، وقال إنه حتى عام 2019 لم نكن نستطيع عمل مشروع تجميع البلازما، معقبا بالقول: "لغاية 2019 ما أمكنش نعمل المشروع.. لكن إحنا مصرين إن نعمل كده لغاية لما جت كورونا فعملت تغيير في الفكر العالمي للمضوع ده فكانت الفرصة متاحة.

أضاف الرئيس السيسي،: لما تلاقي تغيرات عالمية اوعى يفوتك تستفيد منها في الوقت ده لقينا ان الناس بتفكر في تشكيل خريطة مختلفة واستعدوا يشتغلوا معانا وتم عمل اتفاق وكنا عاوزين المصنع خلال 2026 يكون شغال هنا في بلدنا.



تصريحات الرئيس السيسى خلال مؤتمر حكاية وطن

وتابع الرئيس: "الموضوع ده اعتبرته جزءا من تصحيح العادات المصريين لو قدرنا نخليه مشروع قومي لإنتاج البلازما لأن المعايير المستخدمة في قبول العينات صارمة جدا .. لو عملت مركز في اى جامعة يبقا كل الشباب والشابات اللى لو حبوا يتبرعوا في هذا المركز لازم يحافظوا على المسار الصحى والعادات الصحية هتسيب أى خلل مش مقبول".