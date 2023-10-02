شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: أنشأنا 8 مراكز لتصنيع مشتقات البلازما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه حتى عام 2019 لم نكن نستطيع عمل مشروع تجميع البلازما، معقبا بالقول: "لغاية 2019 ما أمكنش نعمل المشروع.. لكن إحنا مصرين إن نعمل كده لغاية لما جت كورونا فعملت تغيير في الفكر العالمي للمضوع ده فكانت الفرصة متاحة.

أضاف الرئيس السيسي، خلال جلسة العدالة الاجتماعية والصحة، ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير لمؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز": لما تلاقي تغيرات عالمية اوعى يفوتك تستفيد منها في الوقت ده لقينا ان الناس بتفكر في تشكيل خريطة مختلفة واستعدوا يشتغلوا معانا وتم عمل اتفاق وكنا عاوزين المصنع خلال 2026 يكون شغال هنا في بلدنا.

تابع الرئيس: "الموضوع ده اعتبرته جزءا من تصحيح العادات المصريين لو قدرنا نخليه مشروع قومي لإنتاج البلازما لأن المعايير المستخدمة في قبول العينات صارمة جدا .. لو عملت مركز في اى جامعة يبقا كل الشباب والشابات اللى لو حبوا يتبرعوا في هذا المركز لازم يحافظوا على المسار الصحى والعادات الصحية هتسيب أى خلل مش مقبول".

واصل الرئيس: "دخل المتبرع كتقدير وشكر من المراكز لو مرة في الأسبوع كام في الشهر؟ طيب لو مرتين ؟ رقم معتبر ممكن يتقدم في مصر ملايين والحلم كان ملايين يبقا انا قدرت اجيب دخل من فكرة.. وتبقا البلازما موجودة في مصر ويبقى مسار صحى محترم هي دي قصة البلازما.. عملنا 8 مراكز ومستهدف 20 و 50 و 100 في المرحلة دي.

أكمل الرئيس: طيب هتشوفوا معايير للدول المتقدمة ازاى بتتعامل مع الشأن الصحى بشكل احنا هنتعلم منه الكتير لان الكلام ده بيتم اعتماده من الشركة الأسبانية وبتشرف عليه بشكل صارم جدا واحنا بعادتنا مبنهتمش بالكلام ده.