ضبط متهم بالجيزة حول مسكنه مقرا لبث 8 قنوات فضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فاطمة عادل:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بالجيزة؛ لقيامه بإنشاء وإدارة 8 قنوات فضائية مختلفة المحتوى "بدون ترخيص" تبث المحتوى المقرصن وغير المجاز رقابياً.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة 8 قنوات فضائية مختلفة المحتوى "بدون ترخيص" تبث المحتوى المقرصن وغير المجاز رقابياً والمملوك لمختلف شركات الإنتاج الفني وهيئات البث الإذاعي المصرية والأجنبية مستخدماً برامج "مقلدة ومنسوخة" منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بالمخالفة للقانون، متخذاً من محل سكنه بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط مالك القنوات، وبالتفتيش في حضوره تم العُثور على (2 جهاز لاب توب - عدد من الأجهزة والمستلزمات المستخدمة في إدارة القنوات الفضائية – مبلغ مالي - 6 بطاقات ائتمان لبنوك مختلفة – 2 دفتر شيكات باسم المتهم).

بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه تلك المخالفات بقصد التربح المادي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.