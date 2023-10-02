السيسي يشيد بجهود وزيرة التضامن: بتقوم بدورها بقلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجهود نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، قائلا: الدكتورة نيفين شخصية فاضلة بتقوم بدور كبير في وزارة التضامن بتقوم بالدور بقلب، وتحية كبيرة ليها ولكل العاملين في وزارة التضامن.

وأضاف السيسي، خلال فعاليات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر "حكاية وطن" الاثنين: بنقدم كل التقدير والشكر للجمعيات الأهلية اللي بتقوم بدور كبير أوي في مجتمعنا.

وتابع: بنقول ده عشان محدش أبدا يسيء للجمعيات دي عشان شغلها قائم على ثقة الناس فيهم، ولما تتكلم على حتى 10 آلاف جميعة ده رقم مش بسيط، ولو حصل واحد في الألف بتتكلم في رقم.

وواصل: مهتمين بميكنة كل شيء في التضامن عشان يبقى حكمنا صادق ومبني على شفافية ومصداقية، بالمناسبة هما "الجمعيات" أجدر مننا في ممارساتهم مع المجتمع.