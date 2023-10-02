شكرا لقرائتكم خبر عن فتح أبواب متحف السكة الحديد مجاناً للجمهور يومى الثلاثاء والأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فتح أبواب متحف السكة الحديد للجمهور مجانا وذلك يومى الثلاثاء والأربعاء من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً خلال أكتوبر الجارى، وذلك فى إطار مشاركة الهيئة القومية لسكك حديد مصر الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصار أكتوبر المجيد وتنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد عامر رئيس الهيئة.

ويعد متحف السكة الحديد واحدا من أعرق وأقدم متاحف السكك الحديدية في العالم والذى تم افتتاحه فى 15 يناير 1933 والذى تم اعادة تطويره وافتتاحه فى مارس 2016 ويتيح لزواره إمكانية التعرف على مراحل تطور السكك الحديدية فى مصر من خلال نماذج لقطارات وعربات من حقب زمنية مختلفة، وكذلك متابعة أنظمة الإشارات ووسائل التشغيل اليدوية القديمة من خلال لافتات استرشادية تمنح الزائر كل ما يريد من معلومات مصاحبة للقطع والتحف الفنية المُبهِرة.

كما يوجد بالمتحف مكتبة تحتوى على العديد من الكتب والمجلدات التاريخية والنادرة التي تتناول تاريخ السكة الحديد داخل مصر وخارجها .