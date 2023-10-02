مسيرة لآلاف الأكاديميين بجامعة القاهرة احتفالا بأكتوبر ومطالبة الرئيس بالترشح.. صور

القاهرة - سامية سيد - انطلقت قبل قليل مسيرة تضم الآلاف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بكليات جامعة القاهرة وطلاب أسرة "من أجل مصر"، للمشاركة فى احتفالية الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر، المقرر تنظيمها مساء اليوم بميدان الجلاء في الدقى، ومطالبة الرئيس السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

ويتقدم صفوف المسيرة الدكتور محمد سامى عبد الصادق، والدكتور أحمد رجب، والدكتور محمود السعيد، نواب رئيس جامعة القاهرة، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات بالجامعة.

وحمل المشاركون فى المسيرة لافتات بصور الرئيس السيسي مكتوب عليها "كلنا معاك الانتخابات الرئاسية 2024- 2030".

كما رفع المشاركون فى المسيرة أمام مبنى قبة جامعة القاهرة صورًا للرئيس السيسى مكتوب عليها "العاملون بجامعة القاهرة.. كلنا معاك باختيارنا هو دا قرارنا"، ورفعوا لافتات مكتوب عليها "نهنئ جامعة القاهرة والشعب المصرى بمناسبة مرور 50 عامًا على ذكرى نصر أكتوبر العظيم، ومصر من نصر لنصر".