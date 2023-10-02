شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يزور المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على زيارة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

زيارة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة (1)



زيارة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة (2)



زيارة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة (3)



زيارة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة (4)



زيارة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة (5)



زيارة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة (6)

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز