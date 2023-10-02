شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: الحضانات جزء مهم جدا من تنشئة الأطفال وليس تعليمهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، إن الحضانات جزء مهم جدا من تنشأة الأطفال وليس تعليمهم. أضافت وزيرة التضامن خلال كلمتها بمؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس السيسي:" الحكاية بدأت بدستور 2014 والذى كان بمثابة عقد اجتماعى جديد بين الحكومة والشعب قائم على المشاركة لأن كلنا في الآخر شعب، والسؤال من يبنى من؟ الشعب يبنى الوطن أم الوطن يبنى الشعب.

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