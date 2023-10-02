شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف بالغربية يحتفلون بنصر أكتوبر ويطالبون الرئيس السيسي بالترشح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منطقة الاستاد بمدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم تنظيم وقفة حاشدة، للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وللمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واستكمال مسيرة الإنجازات.

ورفع الآلاف أعلام مصر وصور ولافتات لمطالبة الرئيس السيسي بالترشح فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدين أن مصر في عهد الرئيس شهدت مشروعات قومية ضخمة في كافة القطاعات، وأن الرئيس حقق إنجازات في المشروعات القومية لم تتحقق منذ سنوات طويلة.