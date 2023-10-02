شكرا لقرائتكم خبر عن معلمو الجيزة للرئيس السيسى: "كمل يا ريس وإحنا معاك".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مئات المعلمين بمحافظة الجيزة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالترشح فى انتخابات الرئاسة المقبلة واستكمال مسيرة التنمية والعطاء في كل ربوع مصر، مؤكدين دعمهم الكامل للرئيس لما حققه من إنجازات في مختلف القطاعات خلال السنوات الـ10 الماضية.

جاء ذلك خلال مسيرة حاشدة نظمتها الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة للاحتفال بالذكرى الـ50 لانتصارات حرب أكتوبر، وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية القادمة.

ورفع المعلمون وأعضاء هيئة التدريس بالمحافظة والعاملون بمديرية التربية والتعليم، أعلام مصر وصور الرئيس السيسي وسط الأغانى الوطنية التي تم إذاعتها عبر مكبرات الصوت، وهتافات "تحيا مصر" ويحيا السيسي"، "كمل يا سيسي احنا معاك".