شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف في ميدان 30 يونيو بالمنيا للاحتفال بنصر أكتوبر وتأييد السيسي.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توافد الآلاف على ميدان 30 يونيو بمدينة المنيا، للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر، وإعلان تأييد الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية القادمة، حيث امتلأ الميدان عن آخره بمختلف الفئات العمرية، كما أن صور ولافتات الدعم للرئيس ملأت جوانب الميدان.
كما تجمع الآلاف من مختلف المراكز يحملون لافتات دعم الرئيس السيسى والبعض يؤدى الأغانى الشعبية، وظهور المزمار والطبل البلدى فى احتفالات المواطنين داخل الميدان.
كما شهدت الاحتفالية تواجدا كبيرا للمرأة والشباب المشاركين فى الاحتفالات، وقال محمد بدر أحد المشاركين: "أطالب الرئيس بالترشح للانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة العطاء، وتحقيق الإنجازات التى أصبحت ملحوظة وملموسة يلمسها المواطنون بمختلف محافظات الجمهورية".
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