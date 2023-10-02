شكرا لقرائتكم خبر عن وصول مسيرة جامعة القاهرة ميدان الجلاء لمطالبة السيسي بالترشح فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت قبل قليل مسيرة تضم الآلاف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بكليات جامعة القاهرة وطلاب أسرة "من أجل مصر" للمشاركة فى احتفالية الذكرى الخمسين لانتصارات نصر أكتوبر المقرر تنظيمها مساء اليوم بميدان الجلاء بالدقى، ومطالبة الرئيس السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

ويتقدم صفوف المسيرة الدكتور محمد سامى عبد الصادق والدكتور أحمد رجب والدكتور محمود السعيد نواب رئيس جامعة القاهرة وعدد من عمداء ووكلاء الكليات بالجامعة.

وحمل المشاركون فى المسيرة لافتات بصور الرئيس السيسى مكتوب عليها " كلنا معاك الانتخابات الرئاسية 2024- 2030”.

كما رفع المشاركين فى التواجد أمام مبنى قبة جامعة القاهرة صور للرئيس السيسى مكتوب عليها " العاملين بجامعة القاهرة كلنا معاك باختيارنا هو دا قرارنا".

ورفعوا لافتات مكتوب عليها " تهنئ جامعة القاهرة و الشعب المصرى بمناسبة مرور 50 عامًا على ذكرى نصر أكتوبر العظيم ومصر من نصر لنصر".