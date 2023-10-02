شكرا لقرائتكم خبر عن "طلاب من أجل مصر" بجامعة القاهرة تناشد الرئيس السيسى بالترشح لفترة جديدة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع طلاب أسرة من أجل مصر بجامعة القاهرة لافتات لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024 خلال مشاركتهم فى مسيرة تضم الآلاف للاحتفال بانتصارات أكتوبر.

كانت انطلقت قبل قليل مسيرة تضم الآلاف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بكليات جامعة القاهرة وطلاب أسرة من أجل مصر للمشاركة فى احتفالية الذكرى الخمسين لانتصارات نصر أكتوبر، المقرر تنظيمها مساء اليوم بميدان الجلاء بالدقى، ومطالبة الرئيس السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية .

ويتقدم صفوف المسيرة الدكتور محمد سامى عبد الصادق والدكتور أحمد رجب والدكتور محمود السعيد نواب رئيس جامعة القاهرة وعدد من عمداء ووكلاء الكليات بالجامعة.

وحمل المشاركون فى المسيرة لافتات بصور الرئيس السيسى مكتوب عليها " كلنا معاك الانتخابات الرئاسية 2024- 2030”.

كما رفع المشاركين أثناء التواجد أمام مبنى قبة جامعة القاهرة صورا للرئيس السيسى مكتوب عليها " العاملين بجامعة القاهرة كلنا معاك باختيارنا هو دا قرارنا".

ورفعوا لافتات مكتوب عليها " تهنئ جامعة القاهرة والشعب المصرى بمناسبة مرور 50 عامًا على ذكرى نصر أكتوبر العظيم ومصر من نصر لنصر".