شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يحتشدون في المنوفية احتفالا بنصر أكتوبر ويدعمون السيسي بالانتخابات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم أهالى مدينة السادات بمحافظة المنوفية، مسيرة حاشدة شارك فيها الآلاف من أهالى المدينة للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وللمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واستكمال مسيرة الإنجازات، حيث رفع المئات أعلام مصر وصور للرئيس السيسى، وسط هتافات "تحيا مصر" والأغاني الوطنية.

وطالب المواطنون الرئيس بالترشح للرئاسة، وتوافد على المسيرات الحاشدة الآلاف من جميع مراكز محافظة المنوفية وتجمعوا فى شارع الاستاد بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، الذى تزين بصور الرئيس عبد الفتاح السيسى.