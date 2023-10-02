شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مصر أقامت علاقات مع دول الاتحاد الأوروبى بعيدة عن المشروطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامح شكرى وزير الخارجية خلال مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أقامت مصر علاقات على المستوى المفوضية الأوروبية ودولها وهى مجموعة هامة من الدول يتم تبادل الرؤى حول القضايا الثنائية في القضايا الدولية والإقليمية والعلاقات ليس فيها إملاء والابتعاد عن المشروطية".

وأضاف: كان هناك اهتمام بإنشاء أطر جديدة للتعاون ومن أمثلتها الآلية القبرصية المصرية اليونانية في منطقة شرق المتوسط وفتح مجالات تعاون بين الدول الثلاثة على أسس وجذور تاريخية بين الدول الثلاثة.

وتابع: على مستوى الدول العربية آلية التعاون مع مصر والأردن وهى آلية تطور وإذكاء وتكامل اقتصادى لتحقيق الاندماج والمنافع وتناول القضايا الاقتصادية والسياسية برؤية مشتركة .

وأكمل: كما نشأت علاقة بين مصر ودول النمسا وسلوفاكيا وبولندا والمججر وهى دول من الاتحاد الاوروبى ولكن لها خصوصيتها في العلاقات الممتدة مع مصر وقرب رؤاها ومعرفتها بظروف القضايا في المنطقة العربية ولما ظهر من استعداد هذه الدول في للتعاون ونقل وجهة النظر المصرية لأوروبا ، كما تم التفاعل مع صيغة ميونخ للسلام مع دولتين هما فرنسا وألمانيا لملء الفراغ الذى حدث فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية واستمرار الدفع نحو تسوية القضية وإنهاء الصراع بين الدولتين وتحقيق الحقوق المشروعة لفلسطين.