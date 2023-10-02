معلمو الجيزة يحتشدون بميدان الجلاء لمناشدة السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية

القاهرة - سامية سيد - احتشد المئات من المعلمين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بمديرية التربية والتعليم بالجيزة بميدان الجلاء بالدقي، للمشاركة في احتفالات نصر أكتوبر، وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية القادمة.

محمد يوسف

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