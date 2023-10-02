شكرا لقرائتكم خبر عن "تسلم الأيادي" تشعل حماس الآلاف بميدان الجلاء لمناشدة السيسى بالترشح للرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت فرقة استعراضية بالطبل والمزمار فقرة غنائية متنوعة من الأغانى الوطنية ومن بينها أغنية تسلم الأيادى بالتزامن مع تنظيم احتفالية جماهيرية بانتصارات أكتوبر ومطالبة الرئيس بالترشح فى الانتخابات الرئاسية 2024.

يأتى ذلك بالتزامن مع احتشاد الآلاف من المواطنين بميدان الجلاء بالجيزة للمشاركة فى احتفالية نصر أكتوبر بمناسبة حلول الذكرى الخمسين للانتصارات ومناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويشارك فى الفاعلية الآلاف أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة وطلاب أسرة من أجل مصر وممثلى النقابات العمالية بالفنادق والشركات إضافةً إلى عدد كبير من المواطنين وممثلى الأحزاب السياسية بمحافظة الجيزة.

ورفع المشاركين فى المليونية لافتات وصور للرئيس السيسى وعلم مصر كما حملوا لافتات لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024-2030، مكتوب عليها كلنا معاك، معا لاستكمال التنمية، معا لاستكمال بناء مصر، كما ارتدى بعض المشاركين تى شيرت مطبوع عليه تحيا مصر.