شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يستقبل وزير الهجرة الهولندى بمقر الخارجية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل سامح شكري وزيـر الخـارجية، غدا الثلاثاء، بمقر الوزارة بماسبيرو كورنيش النيل، إريك فان ديربيرج، وزير الهجرة الهولندي.

كان سامح شكري، وزير الخارجية قال إنه من الصعب مهما بذلنا من استقرار داخلي ألا نتأثر بالمحيط بنا بما يشكله من ضغوط ومخاطر مثل التنظيمات الإرهابية ومخاطر الهجرة غير الشرعية أو المناخ العام الذي يترتب على عدم الاستقرار في محيطنا المباشر، مؤكدا أن مصر لها دور فعال لحل الأزمة الليبية وما تعرضت له من هدم مؤسسات الدولة.

وأضاف سامح شكري، خلال كلمته بجلسة السياسة الخارجية والأمن القومى فى إطار مؤتمر حكاية وطن 2023، أن ليبيا تعرضت لإهدار القدرات والموارد بسبب المنظمات الإرهابية، وانخرطت مصر بشكل فعال في محاولات لتسوية الأزمات في ليبيا، مؤكدا أن مصر متمسكة دائما بمبادئ الأمم المتحدة وحقوق الإنسان وتعمل على تعزيز قيمة حقوق الإنسان ولا تهدف للتشهير بالدول.

وعن القضية الفلسطينية، قال سامح شكري: مصر كانت في مقدمة الدول المدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة على حدود 67، مؤكدا أن مصر في صدارة المدافعين عن حقوف الفلسطينيين ونعمل على تسوية الأزمة.