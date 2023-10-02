شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة حاشدة لأهالي قنا للاحتفال بنصر أكتوبر ومطالبة السيسي بالترشح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مدينة قنا، مساء اليوم، بدء توافد آلاف المواطنين لمسيرة حاشدة، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر ومطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للترشح في الانتخابات الرئاسية.

وحمل المشاركون أعلام مصر، حيث ستطوف المسيرة مدينة قنا وسط تواجد عدد من السيارات التي تحمل الأعلام ومكبرات الصوت وتبث الأغاني الوطنية احتفالا بذكرى النصر.

وأكد المشاركون أن المسيرات الحاشدة تبعث رسالة لكل المصريين للمطالبة بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية واستكمال ما تم من إنجازات على أرض الوطن.