شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية كبرى بانتصارات أكتوبر في شبرا الخيمة ومطالبات للرئيس بالترشح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد ميدان المؤسسة العمالية في مدينة شبرا الخيمة، في الرابعة من عصر اليوم، حفلا غنائيا ضخما ينظمه حزب مستقبل وطن والقوى السياسية بالقليوبية، بمناسبة الذكرى 50 لانتصارات حرب أكتوبر، وذلك بمشاركة عدد كبير من الفنانين، حيث تم تخصيص أتوبيسات لنقل الجمهور من كل أنحاء المحافظة.

وشهدت مدن ومراكز محافظة القليوبية مسيرات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين، ليحتفلوا بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة.

وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغاني الوطنية بذكرى نصر أكتوبر، واختتموا المسيرة أمام مكاتب الشهر العقارى، لتحرير توكيلات للرئيس.

وأكد المشاركون أن المسيرات الحاشدة تستهدف إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين المصريين فى أنحاء البلاد، بأنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.