أخبار مصر

السيسي: أعتزم الاستمرار في حالة الحوار وتنمية الحياة السياسية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تابع حالة الحوار الوطني التي كانت مبشرة، موكدًا أنه وجه الحكومة ببحث مخرجات الحوار.

وأضاف خلال كلمته في اليوم الثالث والأخير لمؤتمر "حكاية وطن": وأعتزم الاستمرار في هذه الحالة الحوارية وتنمية الحياة السياسية والحزبية، لتتحقق للدولة مسارات ورؤى.

وأعلنت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلقي كلمة مهمة للشعب المصري.

ويأتي ذلك في إطار جلسات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن اليوم الاثنين، عقب انتهاء جلسة "السياسة الخارجية والأمن القومي".

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا