استدعاء المصريين.. السيسي: عقدت العزم على الترشح للانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه عقد العزم على الترشح لفترة انتخابية جديدة.

وأضاف في الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن: لا أبادر إلا باستدعاء المصريين، الذين أدعوهم أن يجعلوا هذه الانتخابات بداية لحياة سياسية تشهد تنوعا وتعددية دون تجاوز أو تجريح، وكمواطن مصري قبل أن أكون رئيسا، كانت سعادتي بالغة بهذا التنوع للمرشحين الذين بادروا، لهم مني كل التحية والاحترام، الاختلاف سنة الله في خلقه، والتنوع ثراء حقيقي.

وأوضح السيسي: بذلت الجهد وصدقت العهد وتجردت للوطن مخلصا، وكما لبيت نداء المصريين من قبل، قبل ما أكمل.. هطلب منكم أن نتوجه لله سبحانه وتعالى ونقوله يا رب، إن كان يا رب في غيري أولى بها مني فوفقه ويسر ويا رب إذا كانت أنا أولى بها فوفقني ويسر، فإنني ألبي اليوم وعقدت العزم على ترشيح نفسي لكم لاستكمال الحلم لفترة رئاسية جديدة.