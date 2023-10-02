أخبار مصر

يا رب أكون أولى بها.. السيسي: اختاروا ما شئتم وأنا راضي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:
دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين، للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل.
وقال السيسي في كلمته بالجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن: أدعو كل المصريين للمشاركة في المشهد الوطني ليختاروا من يصلح، والله يولي من يصلح، وهذه إرادة المصريين.
وأضاف: يا رب أكون أنا أولى بها.
وأوضح: عايز أقول لكم إني عمري ما وعدت وعود ومقدرش أعمل، كل اللي هقوله، هفضل أشتغل أشتغل وربنا اللي بيوفق.
وأكمل السيسي: بقول للمصريين، هيسعدني جدا لما المصريين ينزلوا ويشاركوا، حتى والله لو لم يختاروني، عايزكم تظهروا للناس إن هنا فيه دولة وفيه إرادة، لإن ده هيشرفنا وهيشرف بلدنا.. اختاروا كما شئتم، وأنا والله راضي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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