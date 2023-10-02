3.6 طن متفجرات.. جهود وزارة الداخلية في مكافحة الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

كشف وزير الداخلية محمود توفيق بالأرقام عن جهود وزارة الداخلية في مكافحة الجرائم الإرهابية منذ عام 2013.

جاء ذلك في كلمته أمام الرئيس السيسي خلال مؤتمر "حكاية وطن"، إذ استعرض الوضع الأمني إبان عام 2014 والتحديات التي واجهتها الوزارة لتحقيق مفهوم الأمن الشامل.

ضبطت وزارة الداخلية 1203 بؤر إرهابية، و3.6 طن متفجرات و2700 عبوة ناسفة، و9800 سلاح ناري، و462 ألف ذخائر متنوعة.

كما ضبطت الوزارة 1960 كيانًا يدعم ويمول جماعة الإخوان، وبلغت الأموال والقيمة السوقية لتلك الكيانات 9.1 مليار جنيه.

وأوضح وزير الداخلية أن الوزارة قدمت 1194 شهيدًا و22202 مصابًا خلال مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن عدد العمليات الإرهابين بين عامي 2013، و2014 بلغت 260 عملية إرهابية.