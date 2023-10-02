شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة: نعم للأمان والاستقرار والتنمية.. ونؤيد ترشيح الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه برعاية أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، تم تنظيم مسيرة حاشدة بدعم أصحاب المدارس الخاصة ومجلس الآباء والأمناء والمعلمين بقيادة المستشار بدوى علام، من أجل الأمن والاستقرار وتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، حيث طافت المسيرة الشوارع، ورفع المعلمون الأعلام المصرية وصورا ولافتات تؤيد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما طافت عربيات ملصق عليها صورا ولافتات تأييد للرئيس.

وأوضحت المديرية فى بيان لها أن المسيرة ضمت عددًا ضخمًا من المعلمين وأصحاب المدارس الخاصة وأعضاء مجالس الأمناء والآباء، والمعلمين بمدارس الجيزة، والعاملين بالتعليم الخاص لتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسة جديدة، ما يصل عددهم لأكثر من 30 ألف، حيث انطلقت مسيرة التعليم الخاص ومجالس الأمناء من مبنى مديرية التربية والتعليم بالجيزة حتى وصلت إلى ميدان الجلاء بالدقى، رافعين صور رئيس الجمهورية، واللافتات التى تطالب الرئيس السيسى بترشيح نفسه لفترة رئاسية جديدة.

وأشارت المديرية إلى أن المسيرة الحاشدة استهدفت إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين المصريين فى أنحاء البلاد بأن العاملين بقطاع التعليم وقياداته والمعلمين وأولياء الأمور يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كافة المجالات وخاصة فى مجال التعليم الذى شهد فى السنوات الماضية اهتماما بالغا من الرئيس لإعادة بناء الإنسان المصرى وإعداد الخريجين المؤهلين القادرين على المنافسة المحلية والعالمية لاقرانهم فى سوق العمل.

وأكدت المديرية أن المسيرة جاءت دعما للرئيس السيسى وفى إطار انحيازه لإرادة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو عام 2013 بكل ثقة واقتدار والذى كان على قدر المسؤولية يوم أن طالبه الشعب بالترشيح لرئاسة مصر وقيادتها رغم ثقل المهمة وجسامة التحديات حمل على عاتقه أصعب المراحل التى مر بها الوطن، قائلة: "شكرا لكل مصرى وطنى غيور على أم الدنيا.. نعم للأمن والأمان والاستقرار والتنمية".