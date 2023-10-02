شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: وجهت الحكومة على تنفيذ حزمة مخرجات الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن وطننا عظيما قويا قائما على أسس العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر حكاية وطن، أن وطننا دولة المؤسسات التي تحقق لمواطنيها الحياة الكريمة ولأجل أحلامنا سنعمل معا على تحقيقها .

وتابع الرئيس السيسي:" لقد تابعت باهتمام بالغ حالة الحوار الوطنى التي كانت في شكلها الأولى باعثة للأمل ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية على العمل على تنفيذ حزمة المخرجات التي أفرزها الحوار الوطنى".