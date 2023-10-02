شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي للمصريين: اجعلوا الانتخابات الرئاسية بداية لحياة سياسية مفعمة بالحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حديثه للمصريين: لقد واجهت معكم وبكم كل التضحيات والأزمات والتحديات، ونحن بصدد استحقاق انتخابي فإنني كما تعاهدت معكم منذ سنوات عشر مضت لا أبادر الا باستدعاء المصريين الذين ادعوهم بدعوة صادقة أن يجعلوا هذه الانتخابات بداية حقيقية لحياة سياسية مفعمة بالحيوية تشهد تعددية وتنوعا واختلاف دون تجاوز أو تجريح.

جاء ذلك خلال مؤتمر حكاية وطن.