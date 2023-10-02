شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يشارك فى احتفالات دعم ترشح الرئيس السيسي بمدينة دمياط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان حمادة هلال، احتفالات انتصار أكتوبر العظيم، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، واحتشد الآلاف من الأهالي بميدان الساعة عقب تنظيم مسيرات داعمة لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة والي جابت مدن المحافظة عصر اليوم.

واستقبل أهالي دمياط الفنان حمادة هلال لإحياء الحفل المقام في ذكرى انتصارات أكتوبر ودعم الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة بالهتافات الداعمة لترشح الرئيس.

ويستمر توافد أبناء المحافظة على ميدان الساعة وسط دمياط للمشاركة في الاحتفالات ودعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية القادمة.