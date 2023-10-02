شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة "نعم لنداء الشعب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول عدد الخليج 365 المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: الرئيس السيسى يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة: نعم لنداء الشعب.. أقول لكم بلسان صادق إننى حينما لبيت نداء المصريين.. ويبقى الوطن.. مصر تعبر بشعبها من نصر لنصر.. مسيرات احتفالية بنصر أكتوبر بجميع المحافظات لتأييد السيسى لاستكمال مسيرة التنمية

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الرئيس السيسى يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة: نعم لنداء الشعب.. أقول لكم بلسان صادق إننى حينما لبيت نداء المصريين.. لم أكن أملك سوى إيمانى بالله ومصر وانحيازى لإرادتكم حاملا معى شرف العسكرية المصرية.. اللهم أن كان هناك من هو أولى بها منى فوفقه وإذا كنت أنا أولى بها فوفقنى ويسر لى

أدعو كل المصريين إلى المشاركة فى هذا المشهد الديمقراطى والله يولى من يصلح.. وسعادتى بالغة بتنوع المرشحين ولهم جميعا منى كل التقدير والاحترام





لا خوف على أمة يتعانق هلال مسجدها مع صليب كنيستها.. عمرى ما وعدت وعود ولا قلت كلمة ما أقدرش أعملها وهفضل أشتغل وأشتغل وربنا يوفقنا.. نحن على أعتاب جمهوريتنا الجديدة نجدد العهد معا على العمل من أجل استكمال أحلامنا

ويبقى الوطن.. مصر تعبر بشعبها من نصر لنصر.. مسيرات احتفالية بنصر أكتوبر بجميع المحافظات لتأييد السيسى لاستكمال مسيرة التنمية

مسيرات احتفالية بنصر أكتوبر بجميع محافظات مصر تؤيد السيسى فى الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة التنمية