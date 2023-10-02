شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: أدعو كل المصريين للمشاركة فى هذا المشهد الديمقراطى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلا :"أدعو كل المصريين المشاركة في هذا المشهد الديمقراطى ليختاروا بضميرهم الوطنى والله يُولى من يُصلح".
وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر حكاية وطن: "هذه دعوتى الصادقة وهذه إرادة المصريين التي احترمها وأعمل لها ومن أجلها".
وتابع الرئيس السيسى: "أريد أن أقول لكم عمرى ما وعدت وعود وقلت كلمة لا أستطيع أن أفعلها، وهفضل أشتغل وربنا اللى يوفق".
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