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الرئيس السيسى: أدعو كل المصريين للمشاركة فى هذا المشهد الديمقراطى

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القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلا :"أدعو كل المصريين المشاركة في هذا المشهد الديمقراطى ليختاروا بضميرهم الوطنى والله يُولى من يُصلح".

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر حكاية وطن: "هذه دعوتى الصادقة وهذه إرادة المصريين التي احترمها وأعمل لها ومن أجلها".

وتابع الرئيس السيسى: "أريد أن أقول لكم عمرى ما وعدت وعود وقلت كلمة لا أستطيع أن أفعلها، وهفضل أشتغل وربنا اللى يوفق".

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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