شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي لأسر الشهداء: لن ننسى أبدا ما قدمتموه من أجل استقرار البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: لقد واجهنا إرهابا غاشما أراد النيل من عزائمنا وارتوت أرضنا الطيبة بدماء شهداءنا الأبرار من خيرة أبناء مصر، مضيفا: "اسمحولى في اللحظة دي أن إحنا موجودين بالحالة اللى إحنا موجودين فيها بفضل تضحيات أبناءها نقف ليهم ولأسرهم علشان نقولهم إن إحنا ابدا لن ننسى ابدا ما قدمتوه من أجل استقرار هذه البلد. جاء ذلك خلال مؤتمر حكاية وطن.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز