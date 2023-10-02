شكرا لقرائتكم خبر عن حملة "كن مع الوطن" بالنمسا: سعداء بإعلان الرئيس السيسي ترشحه للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" بالنمسا اليوم بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه على منصب رئيس الجمهورية.

وقال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج إن الرئيس السيسي قد استجاب لنداء عشرات الملايين من أبناء الشعب المصري للترشح لتولي المسؤولية الكبيرة والتي هو أهل لها.

ومن ناحيته قال حسام بازينة رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا أن إعلان ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء تلبية لرغبة أبناء الشعب المصري في الداخل والخارج على حد سواء وهو ما يعكس تفاعل الرئيس مع أبناء الوطن.

ومن جانبه قال رؤوف خليل عضو حملة مواطن لدعم مصر بالنمسا أن ترشح الرئيس السيسي قد وقع من أنفسنا موقعا عظيما، لما للرئيس من مكانة في قلوب المصريين في الخارج والداخل أيضا، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأجدر على حمل هذه المسؤولية الكبيرة.

وأخيرا قال أحمد نصار الأمين العام للاتحاد العام للمصريين بالخارج بالنمسا أن إعلان ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي مثّل فرحة عظيمة عن كل المصريين الوطنيين وأن أبناء مصر في النمسا سعداء بهذا الإعلان وداعمين بكل قوة ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي.