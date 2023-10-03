شكرا لقرائتكم خبر عن مصر واحة الأمان.. جهود الداخلية خلال 9 سنوات فى "حكاية وطن".. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى - رئيس الجمهورية خلال مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز 2023" أبرز إنجازات الوزارة خلال الـ 9 سنوات الماضية، والوضع الأمنى إبان عام 2014، والتحديات التى واجهتها الوزارة لتحقيق مفهوم الأمن الشامل.

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