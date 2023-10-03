شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: الدولة بدأت تطبيق مفهوم حق المواطن فى الكمال البدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة الصحة، إن كشف إنجازات وزارة الصحة والسكان الذي قدمته الوزارة في مؤتمر حكاية وطن على ما شهده قطاع الصحة في مصر لم يكن سيحدث إلا لو كان هناك وتوجه للدولة المصرية مدعوماً برأس الدولة، وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي بتغير مفهوم "الصحة" من "حق المواطن في العلاج" إلى حق الواطن في الكمال المدني والجسدى والاجتماعي وهو التعريف العالي للصحة وتحت هذا التجه انهمرت الإنجازات".

وضرب عبد الغفار خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة" وتقدمه الاعلامية لميس الحديدي المذاع على قناة ON مثالاً على ذلك بقضية فيروس سي التي توشك مصر على تسلم إشهاد من الصحة العالية بخلوها من الفيروس بعد أن كانت مصر من أعلى معدلات الانتشارعلى مستوى العالم، حيث يندرج النجاح في ذلك تحت تغير مفهوم قضية فيروس سي من فكرة تقديم وتوفير العلاج إلى الاستهداف والقضاء عليه ليس فقط عبر توفيرالعلاج بل وتصنيعه أيضاً وحملة 100 مليون صحة وهي أكبر حملة على مستوى العالم حققت نجاحاً كبيراً في هذا الصدد".