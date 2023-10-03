شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كريمة: عدم المشاركة في الانتخابات يعتبر "كتمان الشهادة" ومن يكتمها آثم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصرى في ترشحه للانتخابات الرئاسية هو واجب وطنى وفرض شرعى، موضحا أن الله سبحانه وتعالى تحدث عن قصة سيدنا يوسف عليه السلام " قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ"، وقال المفسرون إذا وجد الإنسان لنفسه الأهلية والكفاءة لرئاسة البلاد لنفع البلاد والعباد أصبح هذا من فرض العين لا يتأخر .

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، في تصريحات لبرنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى، أن سيدنا يوسف عليه السلام علم أن مصلحة مصر في أن يجعله الله على خزائن الأرض، وبالتالي ترشح الكفء للإدارة ينطلق من هذه الآية الكريمة .

وتابع أحمد كريمة، أن المشاركة في العملية الانتخابية أمر مهم، فأنت مدعو للشهادة والاستفتاء لا تغفل عنه، فأن يكون الإنسان سلبى لا ينبغي، فعدم المشاركة في الانتخابات يعتبر كتمان للشهادة لأن الصوت الانتخابى هو شهادة، ومن يكتم الشهادة هو آثم القلب.

وقال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه يجب على الشعب المصرى أن يستجيب ويذهب للإدلاء بصوته في الانتخابات، والإسلام يعلمنا الأخلاقيات في التعاملات فلا نبخس الناس أشيائهم، وخلال 9 سنوات من 2014 وحتى 2023 هناك إنجازات تفوق الطموحات .