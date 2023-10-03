موقف إنسانى.. محمد فؤاد يستقبل فتاة من ذوات الهمم على منصة احتفالات المنصورة "فيديو"

القاهرة - سامية سيد - موقف إنساني ظهر به الفنان محمد فؤاد خلال تواجده فى مدينة المنصورة، لإحياء احتفالات نصر أكتوبر وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية المقبلة.

استقبل محمد فؤاد فتاة من ذوات الاحتياجات الخاصة وتدعى "مروة" على المنصة الرئيسية للحفل، وقبل رأسها ويديها، ثم أعطى لها الكلمة، ودعت الفتاة لمصر، واختتم لقاءه بالفتاة "مروة" بتوصية أهل المنصورة على الفتاة. قائلا: مروة أهم حد هنا فى المنصورة، وهاجى كل سنى أطمئن عليها، وأنا عارف إنكم جدعان وأهل كرم، ثم التقط الصور التذكارية مع الفتاة وأنزلها من المنصة.

يذكر أن الفنان محمد فؤاد، أحيا احتفالات نصر أكتوبر، ودعم الرئيس السيسى بعد إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، فى محافظة الدقهلية، والتى أقيمت فى شارع الجيش بمدينة المنصورة، والتى شهدت حشود بمئات الآلاف.

شهدت ميادين محافظة الدقهلية، تدفق ومسيرات حاشدة داخل الميادين للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، ودعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى للترشح للرئاسة.

وسادت حالة من الفرح والسعادة بين آلاف المواطنين المتواجدين داخل الميادين، حيث تنوعت الإحتفالات فى ميادين مدن ومراكز محافظة الدقهلية، حشود وتجمعات ضخمة، للإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، ومطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للترشح لإنتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر انطلاقها فى شهر ديسمبر، من نهاية العام الجارى 2023.

وظهرت صورة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكلمات بنحبك ياريس، وتحيا مصرالمنتشرة على عمارات وأبراج مدينة المنصورة بجانب المنصة الرئيسية الموجودة فى شارع الجيش بميدان المحافظة بمدينة المنصورة

وشهدت محافظة الدقهلية، مسيرات مختلفة تجوب الشوارع بالمزمار والطبل البلدى، للإحتفال بذكرى النصر المجيد وتسعى لدفع الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحقيق رغبة المواطنين فى الترشح خلال الإنتخابات الرئاسية القادمة.

و شهدت الإحتفالات المتواجدة فى ميدان عام محافظة الدقهلية، حضور عدد من الفنانين المصريين لمشاركة المواطنين الإحتفالات الضخمة بنصر أكتوبر والمطالبة بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الإنتخابات القادمة، حيث شارك المطرب المصرى الفنان محمد فؤاد، ومحمد رشاد، والفنانة شيماء المغربى، والفنان محمد شاهين، إضافة لكورال الشرق.