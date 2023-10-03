محمود ياسين التهامي يتألق فى حفل بأسيوط احتفالا بإعلان الرئيس السيسى الترشح للرئاسة.. صور

القاهرة - سامية سيد - أحيا محمود ياسين التهامى حفل استمر حتى الساعات الأولى من الصباح التالى لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى الترشح للانتخابات الرئاسية أمام آلاف المحتشدين بشوارع مدينة محافظة أسيوط الذين أطلقوا الشماريخ، والزغاريد ابتهاجا بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى الترشح للانتخابات الرئاسية، ووسط هتافات كمل ياسيسى، ومعاك ياسيسى رافعين الأعلام المصرية، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكان الآلاف من محافظة أسيوط قد نظموا وقفة حاشدة بميدان الحرب والسلام، للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وللمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واستكمال مسيرة الإنجازات التى بدأها.

ورفع الآلاف من أبناء المحافظة أعلام مصر وصور للرئيس السيسى، وسط هتافات " تحيا مصر"، وكمل ياسيسى وأيضا إذاعة الأغانى الوطنية.

وأكد المشاركون على دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الـ 10 الماضية، مؤكدين أن الرئيس السيسى قاد مصر لبر الأمان ووضعها فى مصاف الدول المتقدمة، وأعاد لمصر مكانتها الطبيعية بين الدول بعد أن كان يراد لها التخلى عن دورها الحقيقى والقضاء على مقدراتها من خلال الثورات التخريبية والإرهاب.

وأوضح المشاركون أن مصر شهدت مشروعات قومية ضخمة فى كافة القطاعات، وخاصة فى محافظات الصعيد التى من بينها محافظة أسيوط وأن الرئيس نهض بمصر ورفع من شأنها، وحقق انجازات فى المشروعات القومية لم تتحقق منذ سنوات طويلة، وهذه المشروعات بدا المواطنون يجنون ثمار هذه المشروعات، وهذه التنمية.