الان تردد قناة الحياة دراما Al Hayat Musalsalat مباشر على نايل سات| تحديث أغسطس 2019 

تردد قناة الحياة دراما وهي قناه الحياة مسلسلات سابقاً بعد تغير اسمها مؤخراُ Al Hayat Musalsalat هى واحدة من أهم قنوات المسلسلات على شاشة التليفزيون المصري وذلك لما تقدمه من عرض حصرى ومميز، فهى تقوم بعرض المسلسلات المصرية منها والأجنبية الهندية أو التركية وتأتي بصورة مدبلغة لتتناسب مع المشاهدين في مصر والوطن العربي.

كما حرصت قناة الحياة على تصدر محرك البحث جوجل، بعدما بحث الكثير من المشاهدين عن تردد قناة الحياة مسلسلات، وذلك لأنها تقوم بعرض المسلسلات بصورة دورية على مدار اليوم مما يتناسب مع جميع المشاهدين.

اعرف احدث تردد للقنوات الآتية:

تبث قناة الحياة مسلسلات Al Hayat Musalsalatعلى قمر نايل سات الصناعي بصورة مجانية دون تشفير وهي واحدة ضمن مجموعة قنوات الحياة، وتختلف بتخصصها في عرض المسلسلات فقط، وتلبية لرغبات الجمهور تقوم القناة بعرض إعادة للمسلسلات في نفس اليوم لكل من لم يستطع مشاهدة المسلسل في موعده الأساسي.

كسبت قناة الحياة دراما Al Hayat Musalsalatثقة الجمهور حيث استطاعت جذب الكثير من المشاهدين في مصر والوطن العربي في فترة صغيرة، وذلك لما تقدمه من محتوى مميز ومختلف عن باقى القنوات، كما حرصت على أن يتناسب المحتوى مع كافة الجمهور من كبار السن والصغار والشباب أيضًا.

وتميزت قناة الحياة دراما بالشعار الأزرق الخاص بها مما جعل اسمها الحركى بين الجمهور “الحياة الزرقاء”، وتعد شبكة قنوات الحياة من أهم شبكات القنوات الفضائية المصرية في الوقت الحالي، وذلك لتميزها في المجالين الإخباري والفني. وحصلت قناة الحياة على كثير من الجوائز المصرية والعربية تقديرًا لتميزها وتفوقها

ترددات قنوات الحياة كاملة عبر قمر المصري النايل سات

القمر التردد FEC نايل سات 12206 (v) 3/4 نايل سات 12015 (v) 5/6 نايل سات 10892 (h) 3/4 نايل سات 12418 (h) 3/4 نايل سات 12379 (h) 3/4 نايل سات 11353 (v) 3/4

تحديث تردد قناة الحياة دراما 2019