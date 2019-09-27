“exclosev “||تعرف على أخر أخبار بي أوت كيو والبيان الصادر اليوم الجمعة 27/9/2019 من شبكة...

مجموعة قنوات بي أوت كيو، استطاعت خلال فترة وجيزة أن تستحوذ على نسبة كبيرة من المشاهدين للمباريات الكبرى، التي كانت حكراً على قنوات بي إن سبورت المشفرة، والمعروف أن مجموعة قنوات بي أوت كيو تهدف إلي محاربة الاحتكار، وتعمل على مشاهدة الجميع للمباريات بالمجان، ونحن من خلال موقعنا عرب فور نيوز نقدم لكم هذا المقال سنقدم لكم أخر تفاصيل عودة بث القناة التي توقف وموعد عودة البث مرة أخرى، والجدير بالذكر أن مجموعة قنوات بي أوت كيو تضم عدد 10 قنوات تليفزيونية.

أعزائنا يمكنكم الدخول على الرابط القنوات لمتابعة أخر أخبار عودة قنوات بي أوت من جديد، ومعرفة حقيقة عودة البث من جديد والتي ينتظره عشاق القناة في كافة أرجاء الوطن العربي،وتجدر الإشارة أن عودة القنوات للعمل من جديد أصبح الشغل الشاغل، لمحبي مشاهدة المباريات الكبرى على مستوى العالم، لأنها تعتبر مصدر السعادة للمشاهد البسيط.

أسدل الستار عن انتظار عودة بي أوت كيو للبث من جديد، بعد فشل كافة المحاولات التي قامت بها أدارة الشبكة للعودة من جديد، بسبب رفض كل الأقمار الصناعية تحميل باقة القنوات من خلاله، وهذا ما دعي الإدارة إلي أصدار هذا البيان.



الحساب الرسمي لبي أوت كيو يعلن توقف القنوات عن البث

تردد قنوات بي أوت كيو على النايل سات والعرب سات

سنقدم لكم أحدث تردد لمجموعة قنوات بي أوت كيو، وإذا حدث تعديل للتردد بعد التحديثات التي تجريها القناة حالياً سنوافيكم به في الحال.