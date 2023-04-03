شكرا لقرائتكم خبر عن المركز السورى للزلازل: تسجيل 22 هزة أرضية خلال الـ 24 الساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز السورى للزلازل، تسجيل 22 هزة أرضية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، تراوحت شدتها بين 1.6 :3.8 على مقياس ريختر، وعلى أعماق مختلفة وصلت إلى 37.9 كم.
وذكر المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الاثنين، أن محطات شبكة الرصد الزلزالى سجلت حتى صباح اليوم ثلاث هزات، اثنتان منها شمال غرب حمص بـ 26 كم و27 كم، وواحدة غرب حمص بـ 27 كم، وهزة غرب اللاذقية بـ 38 كم، و8 هزات في لواء إسكندرون، وواحدة فى ساحله، و8 هزات فى تركيا، وواحدة شرقها.